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В Госдуме прокомментировали решение Таиланда депортировать участников группы «Би-2»

Депутат Шолохов: участники «Би-2» легко отделались, учитывая нравы на Востоке

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Участники группы «Би-2», которых депортировали из Таиланда, еще легко и дешево отделались, учитывая нравы в странах Востока. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Государственной думы по культуре Александр Шолохов в интервью «Ленте.ру».

Парламентарий отметил, что музыканты нарушили закон, дав в Таиланде концерт без разрешения, имея лишь туристические визы.

По словам Шолохова, есть такая категория людей, которые уверены, «что для них законы не писаны», ситуация с «Би-2» об этом напоминает.

Депутат добавил, что отклик общества сейчас именно такой, что необходимо призвать к порядку тех, кто по каким-то непонятным основаниям решил, что он исключителен.

На этой неделе стало известно, что семерых человек из команды «Би-2», в том числе Леву Би-2 (настоящее имя Егор Бортник (признан в РФ иностранным агентом) и Шуру Би-2 (настоящее имя Александр Уман), задержали сразу после концерта в ночном клубе Illuzion на Пхукете.

Артистов обвинили в проведении концертов без разрешения на работу на территории Таиланда и попытке выступить, имея на руках только туристические визы. Суд обязал каждого из семерых задержанных заплатить штраф в размере $84.

Позже Генконсульство РФ на Пхукете подтвердило, что музыканты подлежат депортации в страну гражданства. По данным, у обоих солистов коллектива есть израильское гражданство, а у Умана — еще и австралийское.

Ранее юмористу Максиму Галкину (признан в РФ иностранным агентом) запретили въезд на Бали.

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