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«Сделала выбор»: экс-супруга Хью Хефнера раскритиковала его вдову

Экс-супруга основателя Playboy Хефнера обвинила его вдову в жажде денег

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Jim Smeal/Contributor/Getty Images

Экс-супруга основателя журнала Playboy Хью Хефнера Кимберли Конрад раскритиковала его вдову модель Кристал Хефнер после недавнего интервью и выхода книги последней. Об откровениях своей последовательницы она побеседовала с TMZ.

Конрад, которая была замужем за Хефнером с 1989 по 2010 год обвинила Кристал, заявившую об упадке особняка Хефнера и отсутствии любви к нему, в жажде денег.

«Нам нужно задаться вопросом, хотим ли мы жить в обществе, где люди отказываются брать на себя ответственность за происходящее с ними и разбрасываются словами «насилие» и «выживание», чтобы описать выборы, которые сделали по доброй воле в определенные моменты жизни», — размышляет 61-летняя экс-модель Playboy, родившая основателю издания двоих детей.

По словам Конрад, вдова Хефнера могла в любое время покинуть особняк.

«Стоит остерегаться тех, кто разрушает вещи, от которых больше не может получить выгоды», — заявила она, упрекнув модель в эксплуатации престарелого Хефнера в последние годы его жизни.

Она также назвала своего экс-супруга пионером «свободомыслия и самовыражения» и «ведущим голосом одних из самых важных социальных и культурных движений времени, защитником свободы слова».

Кристал Хефнер, в частности, заявляла, что знаменитый особняк мужа редко чистили, повсюду была плесень, и частые вечеринки износили здание.

«Я постоянно плакала обо всем и обо всех там. Все животные [в зоопарке Хефнера] были такими подавленными и грустными. Все было иллюзией. Не знаю, если честно, была ли я счастлива», — продолжает модель.

Ранее Май Абрикосов критически высказался о своей коллеге по «Дому-2» Ольге Бузовой.

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