Продюсер рассказал, почему Киркоров поехал в США

Концертный продюсер Сергей Лавров рассказал, почему народный артист России Филипп Киркоров поехал в США. Его цитирует издание «7 дней».

По словам Лаврова, Киркоров — патриот и в США не останется, однако любит развлечения, которые предлагает страна.

«Филипп на самом деле — взрослый ребенок. Нравится ему Америка, нравится Лас-Вегас, Диснейленд, американские горки», — говорит Лавров, добавляя, что своей страсти Киркоров никогда не скрывал.

Издание уточнило, что в последние несколько дней Киркоров на звонки журналистов не отвечает, однако вышел на связь в сети 26 января. Он поздравил с днем рождения своего друга актера Сашу Петрова и оставил комментарий к одной из публикаций оперной певицы Анны Нетребко.

23 января в Telegram-канале Mash появилась информация, согласно которой Киркоров находится в Нью-Йорке. Певца заметили на концерте американской исполнительницы Мадонны, состоявшемся на стадионе Madison Square Garden.

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