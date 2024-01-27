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Ростовцам вернули деньги за спектакль с Астаховым

В Ростове десяти покупателям вернули деньги за спектакль с Сергеем Астаховым

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Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Десяти ростовцам вернули деньги за спектакль «Что творят мужчины» с актером Сергеем Астаховым в одной из главных ролей. Об этом сообщает издание 76.ru со ссылкой на администратора проекта.

Четверо из покупателей билетов, уточнил администратор, пришли на спектакль одной группой. По его словам, большинство зрителей решили поддержать организаторов и актеров.

«Больше мы на самом деле получили слов поддержки и благодарности. Люди мне звонят, я говорю: «Мы можем сделать возврат». Они говорят: «Нет, нет, мы просто хотели сказать, чтобы Сергей не переживал», — заявил источник.

Накануне Астахов принес извинения за спектакль «Что творят мужчины», который показали 12 января в Театре Ростова Великого и который вызвал недовольство у зрителей. Артист признался, что один из актеров был заменен в срочном порядке из-за болезни, и заменивший его актер не успел подготовиться к выходу на сцену.

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