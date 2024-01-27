Борис Галкин оценил высказывания Барбары Брыльской о России

Заслуженный артист России Борис Галкин («В зоне особого внимания», «Мы из будущего») оценил высказывания звезды фильма «Ирония судьбы, или С легким паром» Барбары Брыльской о России. Его цитируют «Аргументы и факты».

По словам Галкина, его коллеги, называющее поведение актрисы странным, неправы.

«Это бессовестно! Что значит «странно»? Это нагло, мерзко. Это значит, деньги для нее не пахнут», — сказал он.

Актер напомнил, что за съемки в двухсерийной комедии Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром» Барбара Брыльска в 1975 году получила 2 тысячи рублей, в то время как средняя зарплата советских граждан составляла 120-130 рублей.

«Простые люди в России страдают от людей, которые не могут поделить власть, которая дрожит за свои деньги. Русские должны понять, что жить в этом <...>, в котором они живут, нельзя», — заявляла артистка в феврале 2023 года.

По ее оценкам, хорошо в РФ живут «только в Москве и Петербурге», тогда как в остальных регионах «ситуация катастрофична».

При этом Брыльска не раз положительно отзывалась о россиянах и работе в России. Она называла страну «своей любимой», а россиян — добрыми и романтичными людьми.

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