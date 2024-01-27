Группу «Би-2» этапируют с Пхукета

Нарушивших законодательство Таиланда частников группы «Би-2» этапируют с Пхукета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генконсула РФ в Пхукете.

По словам генконсула, музыкантов этапируют в Центр временного содержания иммиграционной полиции Таиланда в Бангкоке для последующей депортации.

Известно, что семерых человек из команды «Би-2», в том числе Леву Би-2 (настоящее имя Егор Бортник (признан в РФ иностранным агентом)) и Шуру Би-2 (настоящее имя Александр Уман), задержали сразу после концерта в ночном клубе Illuzion на Пхукете.

Артистов обвинили в проведении концертов без разрешения на работу на территории Таиланда и попытке выступить, имея на руках только туристические визы.

26 января суд обязал каждого из семерых задержанных участников заплатить штраф по $84.

Позже Генконсульство РФ на Пхукете подтвердило, что музыканты подлежат депортации в страну гражданства. СМИ сообщали, что у обоих солистов коллектива есть израильское гражданство, а у Умана — еще и австралийское.

Ранее были названы причины отказа на въезд в ОАЭ рэперу Моргенштерну (признан в РФ иностранным агентом).