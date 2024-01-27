Размер текста
А
А
А

Группу «Би-2» этапируют с Пхукета

Музыканты группы «Би-2» будут этапированы в Бангкок для депортации из Таиланда

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Нарушивших законодательство Таиланда частников группы «Би-2» этапируют с Пхукета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генконсула РФ в Пхукете.

По словам генконсула, музыкантов этапируют в Центр временного содержания иммиграционной полиции Таиланда в Бангкоке для последующей депортации.

Известно, что семерых человек из команды «Би-2», в том числе Леву Би-2 (настоящее имя Егор Бортник (признан в РФ иностранным агентом)) и Шуру Би-2 (настоящее имя Александр Уман), задержали сразу после концерта в ночном клубе Illuzion на Пхукете.

Артистов обвинили в проведении концертов без разрешения на работу на территории Таиланда и попытке выступить, имея на руках только туристические визы.

26 января суд обязал каждого из семерых задержанных участников заплатить штраф по $84.

Позже Генконсульство РФ на Пхукете подтвердило, что музыканты подлежат депортации в страну гражданства. СМИ сообщали, что у обоих солистов коллектива есть израильское гражданство, а у Умана — еще и австралийское.

Ранее были названы причины отказа на въезд в ОАЭ рэперу Моргенштерну (признан в РФ иностранным агентом).

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами