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Киану Ривза заметили на костылях c ледяными компрессами

People: актера Киану Ривза заметили на костылях на съемках

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Jonathan Rebboah/IMAGO/Global Look Press

Актера Киану Ривза заметили на костылях во время съемок фильма «Good Fortune». Об этом сообщает People.

По данным издания, Ривзу приложили ледяные компрессы к колену во время перерыва на съемках. Подробности его возможной травмы неизвестны.

В декабре 2023 года издание TMZ сообщило, что грабители в лыжных масках ворвались в дом Киану Ривза в Лос-Анджелесе. Как показали записи камер слежения, взломщики разбили окно и залезли в дом актера.

Известно, что они смогли украсть оружие. Неизвестно, было ли украдено что-то еще. Киану Ривза в момент проникновения в жилище дома не было.

Ривз начал свою актерскую карьеру в возрасте девяти лет, появившись в театральной постановке мюзикла «Чертовы янки». В 1984-м он дебютировал в кино. В фильмографии актера более 110 ролей. Он снялся в таких проектах, как «Матрица», «Адвокат дьявола», «Константин: Повелитель тьмы», «На гребне волны», «Дом у озера», «Джон Уик», «Невероятные приключения Билла и Теда». В 2005 году Киану Ривз получил звезду на голливудской «Аллее славы».

В 2020 году Ривз принял участие в создании игры Cyberpunk 2077. Он дал свою внешность и голос персонажу Джонни Сильверхенду.

Ранее звезда «Папиных дочек» сломал палец во время репетиции в «Ленкоме».

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