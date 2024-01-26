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Руслан Белый* раскрыл свой заработок в Comedy Club

Комик Руслан Белый получал по 50 тысяч рублей в Comedy Club за эфир

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Комик Руслан Белый (признан в РФ иностранным агентом) рассказал в подкасте YouTube-канала «LAIKA PRO», что получал 40-50 тысяч рублей в месяц на шоу Comedy Club.

Белый признался, что поначалу работал в авторской группе, где сочинял шутки для проекта. Затем он отказался от эти обязанностей. Юморист получал по 50 тысяч рублей за один эфир. По мнению комика, наиболее комфортно в финансовом плане чувствовала себя «первая волна» резидентов Comedy Club.

«Там все на очень жесткой конкурентной основе. То есть денег тебе просто так не раскидывают», — отметил юморист.

Руслан Белый уехал из России вскоре после начала специальной военной операции на Украине. Поначалу он с женой Ольгой жил в Анталье, однако незадолго до рождения дочери переехал в Барселону. Артист рассказывал, что планирует получать вид на жительство (ВНЖ) в Испании, а через год — испанский паспорт.

В сентябре 2023 года министерство юстиции России внесло Руслана Белого в реестр иноагентов. В нем заявили, что комик «принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов».

Ранее Руслан Белый заявил, что в шоу Comedy Club добавляют смех на монтаже.

*  признан в РФ иностранным агентом
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