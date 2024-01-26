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Елена Север сообщила о пополнении в семье

«СтарХит»: певица Елена Север стала бабушкой

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Светлана Шевченко/РИА Новости

Певица и телеведущая Елена Север объявила во время выступления в Доме Правительства, что стала бабушкой. Об этом сообщает издание «СтарХит».

У Север родилась внучка. Малышка появилась на свет в Москве. Имя ее неизвестно. Отцом ребенка стал младший сын Север Владимир Киселев-младший, известный под псевдонимом ВладиМир.

ВладиМир женат на Екатерине Опойцевой. Пара сыграла свадьбу в 2022 году. Торжество проходило в загородном клубе. Супруга артиста ведет непубличный образ жизни. Известно, что она училась во МГИМО.

Елена Север начала свою карьеру телеведущей в 1995 году. Она вела различные модные показы и музыкальные концерты. В 2012 году она стала развивать себя в музыке, записав песню «Сны». Она замужем за основателем рок-группы «Земляне» Владимиром Киселевым. В их браке родились сыновья Владимир и Юрий, который также связали свою жизнь с музыкальной сферой.

20 декабря 2023 года Юрий Киселев (ЮрКисс) объявил о завершении музыкальной карьеры. Он объяснил, что принял такое решение на фоне переосмыслений жизненных ценностей. Артист планирует заниматься продюсированием.

Ранее блогерша Лерчек призналась, что дети избежали буллинга в школе на фоне следствия.

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