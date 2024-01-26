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Руслан Белый* о работе в Comedy Club: «Было мучение»

Комик Руслан Белый заявил, что в шоу Comedy Club добавляют смех на монтаже

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Алексей Киселёв/Vk.com/ruslanbeliy_vk

Комик Руслан Белый (признан в РФ иностранным агентом) сообщил в подкасте YouTube-канала «LAIKA PRO», что на съемках шоу Comedy Club была очень сложная публика.

Белый отметил, что тогда одновременно работал в программе и выступал со своим стендапом. По его словам, атмосферы у таких выступлений были абсолютны разные.

«Каждый раз, когда со стендап-площадки ты приходишь на комедюшную — это всегда было такое мучение. Потому что у нас зрителей не видно на стендапе. Мы делаем атмосферу приятную для комика. А там (на Comedy Club) ты приходишь, а там ампир этот. Люди сидят, все тебя видят», — рассказал артист.

Белый признался, что в некоторые выступления приходилось добавлять смех на монтаже, потому что зрителю было несмешно.

«Были какие-то хорошие выступления, где не надо было смех добавлять. А были, где, по-моему, только смех и добавляли», — отметил юморист.

Белый отметил, что на Comedy Сlub нужно было сочинять «бронебойный юмор», чтобы раскачать публику. Комик признался, что у него было только «пару хитов», которые нравились зрителям шоу. По словам юмориста, откликались только шутки про женщин. На остальное, как заявил Белый, зрителям было «плевать».

Ранее звезда Comedy Club рассказал, куда бы мог переехать.

*  признан в РФ иностранным агентом
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