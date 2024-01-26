Руслан Белый* о работе в Comedy Club: «Было мучение»

Комик Руслан Белый (признан в РФ иностранным агентом) сообщил в подкасте YouTube-канала «LAIKA PRO», что на съемках шоу Comedy Club была очень сложная публика.

Белый отметил, что тогда одновременно работал в программе и выступал со своим стендапом. По его словам, атмосферы у таких выступлений были абсолютны разные.

«Каждый раз, когда со стендап-площадки ты приходишь на комедюшную — это всегда было такое мучение. Потому что у нас зрителей не видно на стендапе. Мы делаем атмосферу приятную для комика. А там (на Comedy Club) ты приходишь, а там ампир этот. Люди сидят, все тебя видят», — рассказал артист.

Белый признался, что в некоторые выступления приходилось добавлять смех на монтаже, потому что зрителю было несмешно.

«Были какие-то хорошие выступления, где не надо было смех добавлять. А были, где, по-моему, только смех и добавляли», — отметил юморист.

Белый отметил, что на Comedy Сlub нужно было сочинять «бронебойный юмор», чтобы раскачать публику. Комик признался, что у него было только «пару хитов», которые нравились зрителям шоу. По словам юмориста, откликались только шутки про женщин. На остальное, как заявил Белый, зрителям было «плевать».

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