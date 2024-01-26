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Мария Погребняк рассказала, когда покажет возлюбленного

Модель Погребняк заявила, что покажет возлюбленного при его разрешении

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Модель и блогерша Мария Погребняк рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что покажет своего возлюбленного при его разрешении.

Погребняк пошутила, что может раскрыть личность партнера, когда тот «заслужит» этого. Звезда уже несколько месяцев встречается с мужчиной, которого скрывает. Она рассказала, что возлюбленный — ее ровесник. У него нет детей и никогда не было жены.

В сентябре 2023 года модель официально развелась с футболистом Павлом Погребняком. Блогерша и спортсмен были в браке восемь лет. В их союзе родились трое сыновей — Артем, Павел и Алексей. Причина развода неизвестна. Весной 2023 года ходили слухи, что пара рассталась из-за измен футболиста. При этом никто из супругов не подтверждал и не опровергал эту информацию.

В декабре Погребняк отказалась отвечать на вопрос об изменах в прошлых отношениях. Модель объяснила, что не хочет говорить о предыдущих романах. Она уточнила, что ей это неинтересно. Для нее экс-партнеры остались в «прошлой жизни». Блогерша отметила, что сейчас счастлива в отношениях.

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