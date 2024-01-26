«Варьетешная артистка»: Лоза высказался о Вайкуле

Композитор Юрий Лоза критически высказался о латвийской певице Лайме Вайкуле. Его цитируют «Аргументы и факты».

Лоза, имея в виду недавние публикации с утверждениями о том, что Вайкуле якобы критиковала композитора Раймонда Паулса, писавшего ей песни.

«Варьетешная артистка латышская, боже мой, что вы с ней носитесь?! Всерьез воспринимать ее слова и тем более анализировать их нельзя. Кто она такая, чтобы Паулса трогать? Он — автор. А она?» — заявил он.

Он подчеркнул, что без авторов в мире нечего будет слушать, смотреть, читать.

«И не могут быть звездами, сравнимыми с авторами, исполнители их произведений. А у нас все с ног на голову поставлено. Некоторые мнят о себе бог знает что. Сколько человек спели «Темную ночь» Богословского? И что, мы будем сравнивать, кто лучше спел — исполнитель под номером 787 или номер 565? Ушла артистка — ну, другая встала и спела ее ту же самую песню. Отряд не заметил потери бойца. А вот таких авторов, как Паулс, единицы», — рассуждает он.

Накануне Вайкуле пожаловалась, что ее хотят поссорить с Раймондом Паулсом.

21 декабря композитор ответил на фейковую критику Вайкуле, которая якобы сказала, что Паулс не пишет оригинальную музыку. Артист назвал слова певицы «каким-то бредом» и отметил, что в последнее время исполнительница часто делает заявления, к которым сложно относиться всерьез.

Ранее Роберт Де Ниро расплакался из-за девятимесячной дочери.