Размер текста
А
А
А

«Варьетешная артистка»: Лоза высказался о Вайкуле

Композитор Лоза раскритиковал певицу Вайкуле за слова о Паулсе

close
100%
Из личного архива Юрия Лозы

Композитор Юрий Лоза критически высказался о латвийской певице Лайме Вайкуле. Его цитируют «Аргументы и факты».

Лоза, имея в виду недавние публикации с утверждениями о том, что Вайкуле якобы критиковала композитора Раймонда Паулса, писавшего ей песни.

«Варьетешная артистка латышская, боже мой, что вы с ней носитесь?! Всерьез воспринимать ее слова и тем более анализировать их нельзя. Кто она такая, чтобы Паулса трогать? Он — автор. А она?» — заявил он.

Он подчеркнул, что без авторов в мире нечего будет слушать, смотреть, читать.

«И не могут быть звездами, сравнимыми с авторами, исполнители их произведений. А у нас все с ног на голову поставлено. Некоторые мнят о себе бог знает что. Сколько человек спели «Темную ночь» Богословского? И что, мы будем сравнивать, кто лучше спел — исполнитель под номером 787 или номер 565? Ушла артистка — ну, другая встала и спела ее ту же самую песню. Отряд не заметил потери бойца. А вот таких авторов, как Паулс, единицы», — рассуждает он.

Накануне Вайкуле пожаловалась, что ее хотят поссорить с Раймондом Паулсом.

21 декабря композитор ответил на фейковую критику Вайкуле, которая якобы сказала, что Паулс не пишет оригинальную музыку. Артист назвал слова певицы «каким-то бредом» и отметил, что в последнее время исполнительница часто делает заявления, к которым сложно относиться всерьез.

Ранее Роберт Де Ниро расплакался из-за девятимесячной дочери.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами