Суд рассмотрел иск Газманова о защите чести и достоинства

Останкинский районный суд города Москвы рассмотрел иск Родина Газманова о защите чести и достоинства и деловой репутации, компенсации морального вреда. Об этом сообщили представители судов общей юрисдикции города Москвы в Telegram-канале.

Газманов подал в суд на ООО «Норд Групп». Артист утверждал, что в сетевом издании «Экспресс газета — Online» содержится публикация, в который есть информация, не соответствующая действительности. По заявлениям певца, опубликованный текст формирует негативный образ о нем.

Суд определил передать гражданское дело на рассмотрение в Гатчинский городской суд Ленинградской области, в связи с тем, что адресом места нахождения ответчика является Ленинградская область.

Иск к ООО «Норд групп» поступил в суд 23 ноября 2023 года. Судебное заседание по делу должно состояться 17 января 2024 года. В категории дела указано, что речь идет о защите чести, достоинства, деловой репутации к средствам массовой информации. Тогда Газманов не стал раскрывать деталей иска к компании.

Ранее стало известно, что суд по иску певца Киркорова к Успенской на 12 миллионов рублей пройдет в марте.