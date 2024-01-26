В Корее сняли адаптацию «Мажора»

В Южной Корее сняли официальную адаптацию российского сериала «Мажор». Об этом сообщает издание «Ведомости».

Корейская версия получила название «Flex X Cop» и стартовала 26 января на канале SBS. Позже картина будет доступна на стриминге Disney+ в Южной Корее и в ряде других стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

В оригинальном проекте главного героя сыграл Павел Прилучный, в корейской версии его роль исполнил звезда дорамы «Потомки солнца» Ан Бо-хен. Также в картине сыграла Пак Чи-хен, которая уже работала с Ан Бо-хеном в дораме «Клетки Ю-ми».

Производством сериала занялись компании Big Ocean ENM, Studio S и B.A. Entertainment.

По словам генерального директора Big Ocean ENM Инсу Шин, в «Мажоре» его привлекла «интригующая концепция, которую было легко и просто адаптировать».

Сериал повествует о сыне богача, который работает в полиции и использует свои деньги и связи, чтобы раскрыть преступления. Сюжет ремейка был несколько изменен с учетом корейской культурной специфики. У главной героини появился старший сводный брат, также показаны ее отношения с родителями.

По словам Инсу Шин, в проекте также были изменены дела, которые расследуют герои, из-за различий в практике работы правоохранительных органов России и Кореи.

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