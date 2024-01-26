Сериал о народном мстителе «Зорро» вышел в России онлайн

Сериал «Зорро» с новой историей о знаменитом народном мстителе вышел в России онлайн. Об этом сообщил онлайн-кинотеатр Premier.

Над сериалом работали режиссер «Бумажного дома» Хавьер Кинтас, а также испанские режиссеры Хорхе Сааведра, Хосе Луис Алегриа. Сериал, снятый для платформы Amazon Prime, появится на Premier сразу после эфира на ТВ-3, который состоится 26 января в 19:30.

Действие нового «Зорро» разворачивается в охваченной беспорядками Калифорнии 1834 год, где представителям коррумпированных властей противостоят местные жители и коренное население — индейцы. Главный герой шоу — молодой Диего де ла Вега (звезда «Элиты» Мигель Бернардо), приехавший из Испании отомстить за отца. Именно он наденет маску Зорро, которая в этой истории из поколения в поколение среди коренных народов. Он станет первым Зорро, которые не принадлежит к коренной народности.

Важное место в сериале будут играть женские персонажи и права женщин.

«В нашем «Зорро» женские персонажи имеют не меньшее значение, чем сам Зорро. Исторически женщины занимали очень важное место в жизни Калифорнии того времени, и до сих пор это не было отражено в кино должным образом. У женщин Калифорнии было гораздо больше прав раньше. Права женщин из коренного населения Калифорнии отобрали, когда землю присоединили к Соединенным Штатам», — объясняет сценарист сериала Карлос Портела.

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