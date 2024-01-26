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Группу «Би-2» депортируют из Таиланда

В Генконсульстве РФ на Пхукете заявили о депортации «Би-2» из Таиланда

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Global Look Press

Музыкантов рок-группы «Би-2», задержанных на острове Пхукет, депортируют из Таиланда. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Генконсульство РФ на Пхукете.

«26 января районный суд провинции Пхукет признал граждан виновными в осуществлении трудовой деятельности без получения необходимого разрешения и обязал их выплатить денежный штраф», — заявили в Генконсульстве.

В соответствии с тайским законодательством, уточнили в учреждении, артисты будут обязаны покинуть территорию Таиланда в ближайшее время.

Известно, что семерых человек из команды «Би-2», в том числе Леву Би-2 (настоящее имя Егор Бортник (признан в РФ иностранным агентом)) и Шуру Би-2 (настоящее имя Александр Уман), задержали сразу после концерта в ночном клубе Illuzion на Пхукете.

Артистов обвинили в проведении концертов без разрешения на работу на территории Таиланда и попытке выступить, имея на руках только туристические визы.

26 января суд обязал каждого из семерых задержанных участников заплатить штраф по $95.

Ранее турэксперт раскрыл, какое наказание может грозить участникам «Би-2» в Таиланде.

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