Народный артист Смирнитский объяснил, почему одобряет День святого Валентина

Народный артист России, звезда «Трех мушкетеров» Валентин Смирнитский в интервью «Ридусу» рассказал, почему одобряет празднование Дня святого Валентина в РФ. Причины, по его словам, в первую очередь, носят личный характер.

«Я отношусь к этому празднику положительно, потому что в этот день мы с супругой расписались. 14 февраля — годовщина наших супружеских отношений», — поделился Смирнитский.

По его мнению, праздник в России уже стал традицией.

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина до этого высказала мнение, что российский праздник День семьи, любви и верности со временем вытеснит День святого Валентина — это произойдет примерно через пять-семь лет. Она призвала повысить интерес россиян к местному событию, особенно уделив внимание молодежи, а также не запрещать жителям праздновать 14 февраля.

Напомним, в Россию День всех влюбленных пришел в 90-е годы благодаря американскому кинематографу. Подробности о формировании традиции отмечать 14 февраля — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянкам рассказали, что не стоит дарить мужчине на 14 февраля.