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Жена Хью Джекмана рассказала о страхах после расставания с актером

Жена актера Хью Джекмана Деборра Ли заявила, что ее пугают перемены после развода

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Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывшая жена актера Хью Джекмана Деборра-Ли Фернесс рассказала о страхах после расставания с мужем. Ее цитирует Us Weekly.

68-летняя актриса пообщалась с журналистами на премьере своего нового фильма «Сила стихии: Сухая земля 2».

«Вы знаете, перемены, переход, эволюция слегка пугают, и нам всем немного страшно, но я думаю, что это и величайший дар. Это в своем роде восхитительно», — сказала она.

16 сентября стало известно, что Хью Джекман и его жена Деборра-Ли Фернесс разводятся после 27 лет брака.

«По прошествии последних нескольких лет любовь, которую они испытывали друг к другу, превратилась скорее в дружбу, которая была разрушена во время COVID, поскольку карантин совсем не помог их браку и действительно осложнил их отношения», — сообщил источник.

Актер был женат на Деборре-Ли Фернесс с 1996 года. Они познакомились на съемках сериала «Коррелли». Супруга старше актера на 13 лет. В браке с Джекманом Деборра-Ли пережила несколько выкидышей. После этого актеры усыновили двоих детей – сына Оскара и дочь Аву Элиот.

Ранее экс-супруга Веры Брежневой объявили в розыск на Украине.

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