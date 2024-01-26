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Тейлор Свифт стала жертвой порнодипфейка

Тейлор Свифт намерена судиться с авторами непристойного дипфейка с ней

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Певица Тейлор Свифт стала жертвой порнодипфейка. Об этом сообщает Daily Mail.

На картинках, сгенерированных искусственным интеллектом, артистка изображена обнаженной на матче футбольной команды «Kansas City Chiefs», за которую играет ее бойфренд Трэвис Келси.

Как уточняет издание со ссылкой на близкий к певице источник, Тейлор Свифт в ярости и намерена судиться с авторами непристойного дипфейка — сайтом Celeb Jihad.

«Подаст ли она точно в суд, пока решается, но одно ясно: эти фейковые сгенерированные изображения насильственны, оскорбительны, они эксплуататорские и сделаны без согласия и/или ведома Тейлора», — говорит инсайдер.

Представитель Свифт также подчеркнул, что США должны принять жесткие законы в отношении распространения дипфейков.

Накануне в Японии писательница Риэ Кудан получила престижную литературную премию имени Акугатавы за роман, написанный с помощью искусственного интеллекта (ИИ).

О том, что 5% книги написаны с помощью чат-бота ChatGPT, японка рассказала только после получения премии.

Ранее экс-супруга Веры Брежневой объявили в розыск на Украине.

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