Певица Тейлор Свифт стала жертвой порнодипфейка. Об этом сообщает Daily Mail.

На картинках, сгенерированных искусственным интеллектом, артистка изображена обнаженной на матче футбольной команды «Kansas City Chiefs», за которую играет ее бойфренд Трэвис Келси.

Как уточняет издание со ссылкой на близкий к певице источник, Тейлор Свифт в ярости и намерена судиться с авторами непристойного дипфейка — сайтом Celeb Jihad.

«Подаст ли она точно в суд, пока решается, но одно ясно: эти фейковые сгенерированные изображения насильственны, оскорбительны, они эксплуататорские и сделаны без согласия и/или ведома Тейлора», — говорит инсайдер.

Представитель Свифт также подчеркнул, что США должны принять жесткие законы в отношении распространения дипфейков.

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