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Группу «Би-2» оштрафовали на $665 в Таиланде

На Пхукете музыкантов группы «Би-2» оштрафовали на $95 каждого

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Антон Белицкий/РИА «Новости»

Семерых музыкантов группы «Би-2» в Таиланде приговорили к штрафу в $95 с каждого — всего $665. Об этом сообщает РИА Новости

Известно, что семерых человек из команды «Би-2», в том числе Леву Би-2 (настоящее имя Егор Бортник (признан в РФ иностранным агентом)) и Шуру Би-2 (настоящее имя Александр Уман), задержали сразу после концерта в ночном клубе Illuzion на Пхукете.

Артистов обвинили в проведении концертов без разрешения на работу на территории Таиланда и попытке выступить, имея на руках только туристические визы.

По информации Mash, билеты на тайские концерты стоили от 91 евро (примерно 8 793 руб.).

Рокерам грозит депортация в страну гражданства — известны, что у Шуры австралийское и израильское гражданство, у Левы гражданство Израиля. В РФ их требовали признать спонсорами терроризма и государственными изменниками и судить.

Ранее турэксперт раскрыл, какое наказание может грозить участникам «Би-2» в Таиланде.

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