Юлия Снигирь рассказала о ссорах с Евгением Цыгановым на съемках «Мастера и Маргариты»

Актриса Юлия Снигирь в интервью журналу OK! призналась, что иногда ссорилась с коллегой и возлюбленным Евгением Цыгановым на съемках фильма «Мастер и Маргарита».

«У нас были такие истории, что пока мы доехали до площадки, то поссорились по поводу сцены, которую сейчас будем снимать, так, что даже не разговаривали. Забавно, потому что у нас была какая-то милая сцена как раз. Миша Локшин сказал: «Господи, ну я так и знал, что вот это начнется», — рассказала Снигирь.

По словам артистки, она очень не любит, когда Цыганов дает ей советы на съемочной площадке. Снигирь уточнила, что такое было бы простительно для любого другого коллеги, но не для возлюбленного. Артистка посетовала, что воспринимает подобные советы Цыганова на личный счет. Актриса выразила мнение, что ее возлюбленный обладает «режиссерским мышлением», поэтому ему то и дело хочется поделиться мнением с коллегами.

«Он классно придумывает, безусловно, это было понятно еще на этапе читки. Мы много дней реально встречались, садились и каждую сцену вымучивали до каких-то мелочей, Женя придумывал столько всего», — резюмировала Снигирь.

Ранее Цыганов признался, что чувствовал висящее над собой проклятье.