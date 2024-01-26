Экс-супруга Веры Брежневой объявили в розыск на Украине

Экс-супруга певицы Веры Брежневой, отца ее дочери Сары Михаила Кипермана, объявили в розыск на Украине. Информация о бизнесмене появилась на сайте украинского МВД.

Предпринимателя обвиняют в хищении электроэнергии и легализации денег, полученных от ее продажи.

Предположительно, Киперман смог заработать на схемах, которые ему вменяют, до $19 миллионов, которые якобы делец вывел на счета зарубежных компаний.

Бизнесмену грозит до 12 лет тюрьмы. Известно, что после начала спецоперации России на Украине Киперман покинул страну. С новой женой и тремя детьми он, предположительно, проживает в Европе.

Накануне украинский канал «1+1 Украина» вырезал песню артистки Веры Брежневой «Спасибо» из новогоднего «голубого огонька».

Как объяснило руководство канала, удаление песни Брежневой связано с нежеланием терять рейтинги — ранее звезда работала в России.

Ранее Олег Тактаров рассказал, как ему завидовал известный голливудский актер.