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Олег Тактаров рассказал, как ему завидовал известный голливудский актер: «Его прям трясло»

Актер Олег Тактаров похвастался, что ему завидовал Джеймс Франко

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Global Look Press/РИА Новости

Актер Олег Тактаров в шоу «Мой герой» вспомнил, как известный голливудский актер Джеймс Франко завидовал его мастерству.

«У нас пиар-агент была одна и та же. Я разговор его слышал с ней. Его прям бедного трясло от моих успехов. Я тогда как-то резко начал — фильм с Робертом Де Ниро. Раньше в актерской среде это было что-то», — рассказал Тактаров.

Артист уточнил, что мог сниматься в низкобюджетных фильмах, однако для кастингов на более высокооплачиваемые роли ему пришлось повышать квалификацию в специальной студии. По словам Тактарова, в одном кружке учились «молодые красавцы и красавицы», среди которых были преимущественно блондинки и «парни с итальянской внешностью».

«А я был в студии номер два. Туда отсылали всех горбатых, стареньких и хромых — не американцев. Но я сделал какое-то движение, что все завидовали, включая того же Джеймса», — похвастался актер.

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