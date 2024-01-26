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Matrang улетел в Таиланд и сбрил брови после того, как его избили и вывезли в лес в Осетии

Рэпер Matrang может отменить российский тур и остаться в Таиланде

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Wikimedia Commons

Российский тур певца Matrang (настоящее имя Алан Хадзарагов) под угрозой отмены. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Исполнитель хита «Медуза» рассказал, что может отменить российский тур из-за перенесенных год назад побоев.

По словам Хадзарагова, в феврале 2023 года двое знакомых позвали его отдохнуть в ресторан «Дендрариум» во Владикавказе. Они увезли его на своем автомобиле в лес, угрожали пистолетом, избили и сняли побои на видео, разослав скрины его знакомым в Осетии.

Matrang после случившегося уехал из России и живет в Таиланде, где сбрил себе брови и отрастил волосы, прячась от внимания узнававших его людей. В России он продал всю свою недвижимость и авто.

В Россию исполнитель, по его словам, возвращаться не собирается, несмотря на запланированный тур. Издание Life также узнало, что он разорвал все отношения с лейблом Басты «Gazgolder».

В апреле Matrang должен выступать в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани и Екатеринбурге. Официальных отмен концертов пока не было.

Накануне концерт певицы Кристины Орбакайте отменили в Чите.

Ранее концерт рэпера Кишлака отменили в Тюмени.

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