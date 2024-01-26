Matrang улетел в Таиланд и сбрил брови после того, как его избили и вывезли в лес в Осетии

Российский тур певца Matrang (настоящее имя Алан Хадзарагов) под угрозой отмены. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Исполнитель хита «Медуза» рассказал, что может отменить российский тур из-за перенесенных год назад побоев.

По словам Хадзарагова, в феврале 2023 года двое знакомых позвали его отдохнуть в ресторан «Дендрариум» во Владикавказе. Они увезли его на своем автомобиле в лес, угрожали пистолетом, избили и сняли побои на видео, разослав скрины его знакомым в Осетии.

Matrang после случившегося уехал из России и живет в Таиланде, где сбрил себе брови и отрастил волосы, прячась от внимания узнававших его людей. В России он продал всю свою недвижимость и авто.

В Россию исполнитель, по его словам, возвращаться не собирается, несмотря на запланированный тур. Издание Life также узнало, что он разорвал все отношения с лейблом Басты «Gazgolder».

В апреле Matrang должен выступать в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани и Екатеринбурге. Официальных отмен концертов пока не было.

Накануне концерт певицы Кристины Орбакайте отменили в Чите.

Ранее концерт рэпера Кишлака отменили в Тюмени.