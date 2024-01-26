В Москве проведут капремонт театра «Прогресс Сцена Армена Джигарханяна»

В 2024 году в Москве начнется капитальный ремонт здания театра «Прогресс Сцена Армена Джигарханяна», он был включен в план по ремонтным работам по итогам прохождения необходимых экспертиз. Об этом «Москве 24» рассказал художественный руководитель театра Сергей Газаров.

«С художником Евгением Миттой мы сделали театр по-новому. На мой взгляд, наверное, это будет одно из самых лучших театральных пространств, которое украсит наш город», — сказал он.

Газаров изначально в 2020 году возглавил Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна, после этого его присоединили к Московскому академическому театру сатиры. С этого момента он стал называться «Прогресс Сцена Армена Джигарханяна». По словам худрука, Театр сатиры состоит из четырех сцен «Основная», «Чердак», «Прогресс Сцена Армена Джигарханяна» и Детская сцена, для каждой из них разработали свою концепцию.

В середине января Telegram-канал Mash сообщал, что в Большом театре декорация оперы «Лоэнгрин» упала на рабочего, мужчину госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.

Ранее сообщалось, что имя Владимира Машкова присвоили театру.