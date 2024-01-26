Netflix покупает анимационные фильмы японской студии Ponoc

Netflix подписывает сделку с японской анимационной студией Ponoc для показа ее будущих фильмов. Об этом пишет The Hollywood Reporter и добавляет, что компания была основана в 2015 году бывшим продюсером Studio Ghibli Ёсиаки Нисимурой.

Первым фильмом, который покажет Netflix, станет «Воображаемый друг», который выйдет в этом году после эксклюзивного показа в Японии.

«Студия Ponoc очень рада представить наши сюжетные и инновационные, нарисованные вручную анимационные фильмы всем зрителям, и в частности детям и их семьям, чтобы они могли вместе наслаждаться ими по всему миру на Netflix», — сказал Нисимура.

«Искренняя приверженность Netflix поддержке анимации как жизненно важного и ценного средства повествования, а также развитию высококачественной и новаторской анимации делает Netflix действительно отличным партнером», — добавил режиссер фильма.

Анимация оказалась областью, в которой Netflix добился значительного успеха, подчеркивает The Hollywood Reporter. «Пиноккио» Гильермо дель Торо получил «Оскар» за лучший анимационный полнометражный фильм в 2023 году, а «Лео» с Адамом Сэндлером в главной роли стал крупнейшим дебютом анимационного фильма Netflix за всю историю и несколько недель оставался в топ-10 списка стримеров.

На этой неделе адаптация графического романа Н.Д. Стивенсона «Нимона» получила номинацию на премию «Оскар» за лучший анимационный фильм.

По мнению студии, «Воображаемый друг» «показывает глубину человечности и творчества глазами юной Аманды и ее воображаемого компаньона Радгера. Их фантастические приключения, начавшиеся с ее чердака, приводят их к открытию волшебного мира существ и мест, которые они никогда раньше не видели, пока зловещая сила не угрожает разрушить их воображаемый мир и дружбу внутри него».

Режиссер Ёсиюки Момосе, опытный аниматор, работавший над такими классическими произведениями студии Ghibli, как «Унесенные призраками» и «Порко Россо».

До этого вышел новый анимационный фильм Хаяо Миядзаки летом 2023 года.

Ранее Netflix обещал выпустить аниме-сериал по комиксу «Скотт Пилигрим».