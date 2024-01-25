Румыния не поедет на «Евровидение-2024»

Представитель Румынии не будет принимать участие в международном песенном конкурсе «Евровидение-2024». Об этом сообщает официальный вещатель «Евровидения» в стране TVR.

Совет директоров телекомпании решил, что страна должна отказаться от участия в конкурсе из-за финансовых трудностей и невозможности представить Румынию на должном исполнительском уровне, позволяющем конкурировать с другими странами.

Ресурсы вещатель в этом году выделит на трансляцию летних Олимпийских игр в Париже и другие приоритетные проекты.

«Евровидение-2024» пройдет в городе Мальмё в Швеции, стране, представитель которой выиграл конкурс 2023 года. В последние годы по разным причинам участвовать в «Евровидении» отказывались Венгрия, Турция, Болгария, Черногория, Словакия, Босния и Герцеговина и Северная Македония.

Накануне организаторы конкурса «Евровидение» ответили на требования активистов исключить Израиль из числа участников музыкального соревнования.

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