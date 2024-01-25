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Имя Владимира Машкова присвоили театру

В Новокузнецке театр кукол «Сказ» получил имя актера Машкова

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Сергей Пятаков/РИА Новости

В Кемеровской области имя народного артиста России Владимира Машкова присвоили театру кукол «Сказ». Распоряжение о переименовании театра в Новокузнецке опубликовано на сайте правительства региона.

По словам губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, решение будет благоприятно влиять на развитие культуры Кузбасса и поможет молодым профессионалам раскрыть творческий потенциал.

«Владимир Львович, несмотря на свою занятость и популярность, регулярно бывает в Новокузнецке. Здесь прошло его детство, родители работали в кукольном театре, и именно Машков предложил передать театру «Сказ» реконструированное здание бывшего кинотеатра», — уточнил губернатор в своем Telegram-канале.

Новокузнецкий театр кукол основан 8 февраля 1942 года. Сейчас он размещается в одном из старейших зданий города — кинотеатре «Коммунар», открытом после реконструкции в июне 2022 года. Зрительный зал с новым оборудованием рассчитан на 235 мест.

В июле 2023 года актер и художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков стал почетным гражданином Новокузнецка.

Накануне Машков признался, что решил попробовать актерскую профессию, так как вера в него «была велика» у родителей.

Ранее имя актера Андрея Панина предложили присвоить Кемеровскому институту культуры.

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