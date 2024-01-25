Эксперты из России начали работу с уцелевшими при пожаре в Сухуме картинами

Первая группа реставраторов из России прибыла в Абхазию для работы с картинами, уцелевшим в Центральном выставочном зале (ЦВЗ) после пожара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры Абхазии.

«Возглавляет делегацию замдиректора Департамента музеев и внешних связей Наталия Чечель. В состав делегации вошли заведующие отделами реставрации и специалисты по реставрации Третьяковской галереи, Русского музея, Центра им. Грабаря и ГосНИИР», — говорится в сообщении.

Российские эксперты дадут оценку состояния уцелевших в пожаре картин из фонда Национальной картинной галереи и документов и наметят планы реставрации.

Как сообщило Минкультуры Абхазии, сотрудники галереи произвели опись сохранившихся произведений и перевезли их в здание Национальной библиотеки из реквизитного цеха Абхазского драмтеатра, куда произведения поместили после пожара. Всего спасли около 150 картин Виктора Щеглова, Хуты Авидзбы, Сергея Сангалова, Сергея Габлии, Виссариона Цвижбы, Варвары Бубновой.

Всего в фонде галереи было около 4 тысяч работ различных художников, полностью утрачены все 228 картин первого профессионального абхазского художника Александра Чачбы-Шервашидзе.

В Национальной картинной галерее Абхазии заявляли, что не уверены, что им понадобится помощь коллег из Грузии в реставрации сгоревших экспонатов.

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