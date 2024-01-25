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Снуп Догг рассказал о состоянии госпитализированной с инсультом 24-летней дочери

Дочь рэпера Снуп Догга Кори выписали из больницы после инсульта

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cbroadus/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Рэпер Снуп Догг рассказал о состоянии 24-летней дочери Кори Броадус, госпитализированной с инсультом. О ее состоянии он побеседовал в беседе с изданием People.

«Ей немного лучше», — сказал он.

Он также признался, что случившееся с Кори заставило его в некоторой степени пересмотреть взгляды на жизнь.

Позже Кори опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото, сделанное после того, как ее выписали из больницы. Она показала гостиную с растяжкой «Добро пожаловать домой».

Кори Броадус перенесла инсульт 18 января.

В сентябре 2023 года Кэри Броадус призналась, что с детства борется с аутоиммунным заболеванием — системной красной волчанкой. Эта болезнь приводит к тому, что иммунная система тела атакует здоровые ткани и органы человека.

Броадус рассказала, что принимала лекарства, чтобы облегчить свое состояние, с шести лет, однако в прошлом году бросила лечиться и предпочитает облегчать свое состояние отварами трав и чаями.

Ранее украинский МИД ответил на участие Милоша Биковича в «Белом лотосе».

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