Имя Панина предложили присвоить институту культуры

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев предложил присвоить имя актера Андрея Панина (1962-2013) Кемеровскому государственному институту культуры (КемГИК). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Цивилев пообщался со студентами КемГИК в Татьянин день, предложив им обсудить инициативу о присвоении КемГИК имени Панина — заслуженного артиста России, почетного гражданина Кемеровской области.

«Мы сейчас стараемся все объекты называть именами тех людей, которые жили на территории Кузбасса, делали все для него. Андрей Панин жил в нашем регионе, учился в этом институте, здесь создали его музей, поэтому будет правильным присвоить вузу имя этого артиста», — сказал глава региона, добавив, что окончательное решение о переименовании примут именно студенты.

Андрей Панин родился в 1962 году в Новосибирске. После школы поступил в Кемеровский пищевой институт, но уже через год был отчислен «за аморальное поведение» и позднее стал студентом режиссерского факультета Кемеровского института культуры. В годы учебы сыграл свои первые роли в спектаклях «Сашка» и «Альпийская баллада», вел студию пантомимы «Пластилин».

Среди сценических работ Панина роли в спектаклях «Маленькие трагедии», «Три сестры», «Женитьба» и др. Панин играл в фильмах «Водитель для Веры», «День полнолуния», «Жмурки» и «Морфий», в сериале «Преступление и наказание». В 2013 году актер выиграл премию «Ника» за лучшую мужскую роль второго плана в картине «Искупление», но за несколько дней до этого — 6 марта — его не стало.

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