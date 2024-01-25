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Продюсер раскрыла гонорар Александра Петрова за съемочный день

Продюсер Новицкая заявила, что Петров получает 250 тыс. рублей за съемочный день

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Продюсер Дарья Новицкая заявила в беседе с passion.ru, актер Александр Петров получает около 200-250 тысяч рублей за съемочный день.

Новицкая уточнила, что не знает точную сумму дохода Петрова.

«О доходах Александра можно только догадываться, но, говорят, что один съемочный день актера стоит порядка 200-250 тысяч рублей», — отметила продюсер.

25 января издание 76.ru сообщило со ссылкой на источник из театра Ермоловой, что Петров зарабатывает от полумиллиона рублей за смену в кино. По данным издания, гонорар Петрова на съемках может достигать 700 тысяч рублей.

Источник из театра Ермоловой, где Петров участвует в спектакле «Петя и волк», заявил, что актерам платят непосредственно «за выход» и сумма может достигать максимум 100 тысяч рублей.

Александр Петров дебютировал в кино в 2010 году в сериале «Голоса». Он получил наибольшую известность после съемок в проекте «Полицейский с Рублевки». В фильмографии артиста более 70 работ. Он снялся в таких картинах, как «Лед», «Метод», «Текст», «Звоните ДиКаприо!».

Ранее стал известен гонорар Аллегровой на частных вечеринках.

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