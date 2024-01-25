Юрий Стоянов пытается обокрасть собственный дом в трейлере сериала «Артист с большой дороги»

На YouTube появился первый трейлер комедийного сериала Wink «Артист с большой дороги» с Юрием Стояновым в главной роли. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра.

«Артист с большой дороги» — это не просто кличка главного героя, это прозвище иллюстрирует возможности этого человека: он очень артистичная натура. Свое умение быть разным он использовал не всегда во благо, но теперь ему предстоит сыграть няню собственных внуков! И то, что заставляет его это делать, это проблема», — высказался Стоянов.

Сюжет картины рассказывает о пожилом воре-рецидивисте, который украл бриллиантов на крупную сумму, но попал в тюрьму. Мужчина выходит из казематов спустя восемь лет и пытается вернуть награбленное при помощи двух подельников по кличке Чук и Гек.

Оказывается, что тайник с бриллиантами спрятан в особняке героя Стоянова, но вход ему туда закрыт, так как родные не очень тепло встречают старого вора. Тогда аферист решает устроиться няней к собственным внукам и все-таки наладить отношения с семьей. Релиз сериала запланирован на 2024 год.

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