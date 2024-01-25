Лариса Долина раскрыла главную мечту

Певица Лариса Долина рассказала в YouTube-проекте «НЕ ПРУСТ», что мечтает выдать замуж свою внучку Александру.

Долина назвала свадьбу внучки своим заветным желанием. Сама артистка уже выходить замуж не планирует. Однако звезда намекнула, что у нее есть мужчина, который ухаживает за ней.

«Это очень важно для женщины: любить и быть любимой. Я нахожусь в этом состоянии», — поделилась исполнительница.

Долина родила дочь Ангелину от джазового музыканта Анатолия Миончинского в 1983 году. В 2011-м у певицы родилась внучка Александра.

В сентябре 2023 года Долина опровергла слухи, что ее дочь родила ребенка от своего отчима, музыканта Ильи Спицына. По словам артистки, она не смогла пройти мимо стенда с газетами, где прочитала «небылицы» о своей семье. Звезда уверена, что не стоит закрывать глаза на распространение подобной ложной информации.

Долина заявила, что ее внучка Александра рождена от «замечательного парня», чье имя не может назвать. Она отметила, что знает отца девочки очень хорошо. По словам исполнительницы, Илья Спицын никакого отношения к рождению ее внучки не имеет.

Ранее Лариса Долина заявила, что очень часто плачет.