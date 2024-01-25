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«Би-2» задержали в Таиланде

Группу «Би-2» задержали в Таиланде из-за проведения концертов без разрешения

Участников группы «Би-2» задержали в Таиланде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на туристическую полицию.

Причиной стало то, что рокеры провели концерты в Паттайе и провинции Пхукет без разрешения на работу.

До этого в Таиланде были отменены концерты комика Руслана Белого (признан в РФ иностранным агентом). В сообщении организаторов выступлений артиста указывалось, что отмена концертов «произошла по независящим от организаторов причинам».

В Таиланде также отменили выступление комика Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) по запросу организаторов. В посольстве Российской Федерации в Таиланде отметили, что не имеют отношения к отмене концертов шоумена Максима Галкина.

Недавно сообщалось, что Шуру из «Би-2» обвинили в харассменте. Об этом рассказала девушка, работавшая гримершей на концерте группы. На одном из опубликованных ею видео Шура что-то прошептал гримерше на ухо. Девушка пояснила, что рокер предложил ей «провести вечер вдвоем после концерта», но она отказалась и решила рассказать свою историю в TikTok.

Ранее стало известно, что Киркоров вместе со своим директором Ситником улетел в США.

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