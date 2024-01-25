Задержанный с наркотиками актер Руденко вернулся к работе

Актер Анатолий Руденко продолжает работать, несмотря на то, что сейчас в отношении его идет предварительное расследование. Об этом сообщает kp.ru.

Издание подчеркивает, что задержанного с наркотиками актера сериала «Триггер» отпустили из полиции под обязательство о явке. Сейчас артист задействован в двух антрепризных спектаклях, он продолжает служить театру. Кроме того, Руденко снимается в сериале, а в феврале у него запланирован гастрольный тур. По данным kp.ru, артист не планирует отменять гастроли, но ему придется сообщить правоохранителях об отъезде из города.

Руденко задержали вечером 17 января. Сообщалось, что актер сильно нервничал, когда сотрудники полиции остановили его машину. Правоохранители осмотрели Руденко и обнаружили, что он приклеил скотчем к паху пакетик, внутри которого было 0,57 грамма мефедрона.

Актер объяснял в полиции, что нашел пакет на улице и принял за отраву для собак. Только позже он узнал, что внутри наркотики, но не стал от них избавляться. В отношении актера возбудили уголовное дело по статье о незаконном хранении наркотиков без цели сбыта.

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