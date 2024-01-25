«Мосфильм» покажет лучшие фильмы каждого десятилетия в честь юбилея киностудии

Телеканал «Мосфильм.Золотая коллекция» запускает новую рубрику «Фильмы столетия» в честь юбилея киностудии «Мосфильм». Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе телеканала.

В рамках рубрики в каждый последний четверг месяца телеканал покажет лучшие фильмы от каждого десятилетия, которые не только стали визитной карточкой киностудии, но и прославились на весь мир. В частности, россиянам предложат посмотреть комедию «Веселые ребята», картины Сергея Эйзенштейна «Броненосец «Потемкин» и «Октябрь», фильмы «Москва слезам не верит», «Летят журавли» и многие другие шедевры отечественного кино.

Помимо этого, телеканал представит наиболее известные и полюбившиеся россиянам картины Леонида Гайдая, Эльдара Рязанова, Георгия Данелии, Аллы Суриковой, Михаила Козакова и других известных российских режиссеров. В год 100-летия «Мосфильма» телеканал представит цикл документальных картин о великих актерах и режиссерах. К 75-летию Ирины Муравьевой в эфир выйдут «Правила самой обаятельной», а в честь 80-летия со дня рождения Олега Янковского — фильм «Улыбайтесь, господа, улыбайтесь!»

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