Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Мосфильм» покажет лучшие фильмы каждого десятилетия в честь юбилея киностудии

На телеканале «Мосфильм» покажут лучшие «Фильмы столетия» в честь юбилея студии

close
100%
Мосфильм

Телеканал «Мосфильм.Золотая коллекция» запускает новую рубрику «Фильмы столетия» в честь юбилея киностудии «Мосфильм». Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе телеканала.

В рамках рубрики в каждый последний четверг месяца телеканал покажет лучшие фильмы от каждого десятилетия, которые не только стали визитной карточкой киностудии, но и прославились на весь мир. В частности, россиянам предложат посмотреть комедию «Веселые ребята», картины Сергея Эйзенштейна «Броненосец «Потемкин» и «Октябрь», фильмы «Москва слезам не верит», «Летят журавли» и многие другие шедевры отечественного кино.

Помимо этого, телеканал представит наиболее известные и полюбившиеся россиянам картины Леонида Гайдая, Эльдара Рязанова, Георгия Данелии, Аллы Суриковой, Михаила Козакова и других известных российских режиссеров. В год 100-летия «Мосфильма» телеканал представит цикл документальных картин о великих актерах и режиссерах. К 75-летию Ирины Муравьевой в эфир выйдут «Правила самой обаятельной», а в честь 80-летия со дня рождения Олега Янковского — фильм «Улыбайтесь, господа, улыбайтесь!»

Ранее Безруков объяснил, почему не любит похвалу.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами