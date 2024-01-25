Звезда «Женского стендапа» пожаловалась на прошлый роман

Юмористка Ирина Мягкова рассказала в проекте «Ошуительное хоу» о своем неудачном романе.

Мягкова пожаловалась, что ее последние отношения были крайне болезненными. Она назвала экс-партнера «тварью» и «мразью». Комикесса не раскрыла личность бывшего возлюбленного и подробности романа с ним.

«Я вот год отхожу до сих пор. Неприятно», — заявила артистка.

Мягкова стала известна после победы в шоу Comedy Баттл. В 2020 году юмористка совместно с коллегой Зоей Яровицыной создала шоу «Женский Stand-Up» на телеканале ТНТ. Артистка также выступила креативным продюсером и ведущей программы.

В сентябре 2023 года Мягкова возмутилась вопросам о похудении. Одна из поклонниц спросила юмористку, как ей удалось похудеть. Звезда призналась, что ей надоела эта тема. Она считает неважным, сбросил ли человек вес или наоборот. По мнению комикессы, это не то, за чем нужно следить у личности. Она попросила не акцентировать внимание на ее похудении и других изменениях во внешности. Мягкова пожелала поклонникам «кайфовать» и «жить счастливо».

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