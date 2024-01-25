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Лариса Лужина рассказала о критике от фанатов Пугачевой

Актриса Лариса Лужина опровергла, что называла Пугачеву быдлом

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Лариса Лужина призналась в беседе с aif.ru, что столкнулась с критикой фанатов певицы Аллы Пугачевой после того, как назвала ее «холопкой».

Лужина заявила, что к ней неоднократно подходили люди с вопросом, почему она оскорбляла Пугачеву и называла ее «быдлом». Актриса опровергла, что высказывалась о певице в таком ключе.

«Есть люди, кто помягче, они вежливо просят: «Не называйте так больше, пожалуйста, нашего кумира. Мы очень любим Аллу Борисовну». А я не называла Пугачеву быдлом, я просто сказала: раз она считает нас холопами, значит, она и сама холопка», — заявила артистка.

Весной 2022 года Пугачева уехала с семьей из России в Израиль. В певица октябре обратилась к своим критикам и недоброжелателям после отъезда из России и призыва внести ее в реестр иноагентов вслед за супругом. По ее словам, люди, которым она не нравилась, «были холопами, а стали рабами».

В августе 2023 года Лужина назвала Пугачеву холопкой в ответ на ее заявление. Актриса призналась, что считала певицу умной и мудрой женщиной.

Ранее «фаворит» Пугачевой рассказал о зарубежной недвижимости певицы.

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