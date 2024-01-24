Супруга Гинзбурга о съемках в фильмах режиссера: «Нужно доказать, что я лучшая»

Актриса Ольга Виниченко заявила, что хотела бы поработать вместе со своим супругом Сергеем Гинзбургом. Ее слова передает «СтарХит».

«Но для этого должна появиться роль, которая мне подходит. В нашей профессии не работает «муж-жена», по крайней мере, у нас. Мне надо прийти на пробы и доказать, что я лучшая», — отметила артистка.

Виниченко призналась, что обсуждает с Гинзбургом предложения о съемках в проектах, чтобы услышать мнение мужа. Однако, заявила актриса, в их семье решение принимает каждый самостоятельно.

До этого Виниченко рассказывала, что ее привлекает в Гинзбурге то, что он «цельный человек». По словам артистки, ей сложно выделить в супруге конкретную положительную черту, так как она ценит мужа за их совокупность, которые и определяют режиссера как личность.

17 января сообщалось, что Сергей Гинзбург, у которого есть трое детей от предыдущих браков, заявил о готовности снова стать отцом.

В первом браке с Ликой Мансуровой у постановщика появился сын кларнетист Георгий Мансуров. Затем режиссер почти 25 лет был женат на телеведущей Яне Поплавской, с которой развелся в 2011 году. Сейчас Сергей Гинзбург женат на Ольге Виниченко. Ему 65 лет, а избраннице — 34 года.

Ранее сообщалось, что Башаров появился на премьере «Мастера и Маргариты» с невестой.