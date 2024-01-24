Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Молодая супруга Гинзбурга о ревности: «Нет поводов»

Актриса Ольга Виниченко призналась, что Гинзбург не ревнует ее

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Ольга Виниченко ответила на вопрос, считает ли она своего супруга мужа Сергея Гинзбурга ревнивым человеком. Слова артистки передает «СтарХит».

«Не было поводов, чтобы это проверить — ни у него, ни у меня», — заявила женщина.

Она призналась, что ее привлекает в Гинзбурге то, что он «цельный человек». По словам Виниченко, ей сложно выделить в супруге конкретную положительную черту, так как она ценит мужа за их совокупность, которые и определяют режиссера как личность.

Актриса также заявила, что надолго не оставляет супруга во время рабочих командировок.

«Не из ревности, так, на всякий случай… Шучу», — отметила она.

17 января сообщалось, что Сергей Гинзбург, у которого есть трое детей от предыдущих браков, заявил о готовности снова стать отцом. В первом браке с Ликой Мансуровой у постановщика появился сын кларнетист Георгий Мансуров. Затем режиссер почти 25 лет был женат на телеведущей Яне Поплавской, с которой развелся в 2011 году. Сейчас Сергей Гинзбург женат на Ольге Виниченко. Ему 65 лет, а избраннице — 34 года.

Ранее Лерчек призналась, что дети избежали буллинга в школе на фоне следствия.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами