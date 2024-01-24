Молодая супруга Гинзбурга о ревности: «Нет поводов»

Актриса Ольга Виниченко ответила на вопрос, считает ли она своего супруга мужа Сергея Гинзбурга ревнивым человеком. Слова артистки передает «СтарХит».

«Не было поводов, чтобы это проверить — ни у него, ни у меня», — заявила женщина.

Она призналась, что ее привлекает в Гинзбурге то, что он «цельный человек». По словам Виниченко, ей сложно выделить в супруге конкретную положительную черту, так как она ценит мужа за их совокупность, которые и определяют режиссера как личность.

Актриса также заявила, что надолго не оставляет супруга во время рабочих командировок.

«Не из ревности, так, на всякий случай… Шучу», — отметила она.

17 января сообщалось, что Сергей Гинзбург, у которого есть трое детей от предыдущих браков, заявил о готовности снова стать отцом. В первом браке с Ликой Мансуровой у постановщика появился сын кларнетист Георгий Мансуров. Затем режиссер почти 25 лет был женат на телеведущей Яне Поплавской, с которой развелся в 2011 году. Сейчас Сергей Гинзбург женат на Ольге Виниченко. Ему 65 лет, а избраннице — 34 года.

Ранее Лерчек призналась, что дети избежали буллинга в школе на фоне следствия.