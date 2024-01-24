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Конкурс «Мисс Япония» выиграла девушка с украинскими корнями

Самой красивой японкой признали 26-летнюю Каролину Сиино с Украины

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Carolina Shiino/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

26-летняя Каролина Сиино украинского происхождения выиграла конкурс «Мисс Япония». Об этом сообщает портал News оn Japan.

По информации издания, девушка родилась в украинском городе Тернополь. Вместе с семьей в возрасте пяти лет она переехала в Японию и выросла в городе Нагоя, префектура Айти.

Сиино поделилась, что в первую очередь после победы хотела бы поблагодарить свою маму, благодаря которой переехала в Японию.

«Моя семья, особенно моя мать. Сначала я хочу сказать ей: «Мама, я выиграла Гран-при», — ответила она на вопрос о том, с кем в первую очередь хотела бы поделиться радостью.

До этого украинское издание «Обозреватель» писало, что в суперфинале конкурса «Мисс Земля», проходившего накануне во Вьетнаме, участницу с Украины Анастасию Фейер лишили экранного времени и якобы принудили танцевать на одной сцене с россиянкой Дарьей Луконькиной.

Ранее «Мисс Россия» порвала с женихом-американцем и стала искать квартиру в Москве.

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