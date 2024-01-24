На вечеринке по случаю премьеры «Мастера и Маргариты» случилось задымление

Актриса Софья Синицына, исполнившая одну из ролей в картине «Мастер и Маргарита», призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что на вечеринке по случаю премьеры проекта произошло задымление, из-за чего всех гостей эвакуировали.

«Но мы были готовы. Это Булгаков. Поэтому все просто продолжили, пуганные», — написала девушка.

Недавно актриса Полина Ауг, сыгравшая Геллу в экранизации «Мастера и Маргариты», заявила, что верит в мистику и приметы.

Светская премьера «Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Локшина прошла накануне в московском кинотеатре «Октябрь». Главные роли в фильме сыграли Евгений Цыганов (Мастер) и Юлия Снигирь (Маргарита). По словам артистки, экранизация популярного романа Михаила Булгакова не идентична каноничному сюжету.

По сюжету фильма известный писатель оказывается в центре литературного скандала: спектакль по его пьесе отменяют, а коллеги отворачиваются. Тогда автор знакомится с новой музой и берется за роман о загадочном Воланде, теряя связь с реальностью. Действия происходят в Москве 1930-х годов.

Ранее Лиза Моряк вспомнила о примете артистов для съемок в гробу.