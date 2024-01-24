Ко Дню полного освобождения Ленинграда от блокады на РЕН ТВ покажут сериал «Банда ЗИГ ЗАГ»

Премьера сериала «Банда ЗИГ ЗАГ» о героизме жителей блокадного Ленинграда в борьбе за жизнь и свободу состоится 28 января на РЕН ТВ, сообщили создатели проекта. Показ приурочен ко Дню полного освобождения города от фашистских захватчиков.

Детективный сериал расскажет о разоблачении орудующей в Ленинграде группировке «ЗИГ ЗАГ». В основу картины легли преступления банды, которая, по указаниям нацистов, оставляла жителей осажденного города без продуктов, фактически обрекая их на гибель.

Мультижанровый сериал, объединяющий и боевик, и детектив, и раскрытие судеб и отношений основан на исторических документах, отмечают авторы проекта.

В сериале, в том числе, показана история слепых слухачей, которые во время блокады Ленинграда помогали обнаруживать вражеские самолеты. В группу слепых защитников были отобраны 12 человек. Они за десятки километров засекали «Юнкерсы» и «Мессершмитты», чтобы предупредить силы противовоздушной обороны. Это был первый случай в истории, когда слепых призвали в армию во время боевых действий.

Картина долгое время лидирует по популярности на онлайн-платформах.

В начале декабря «Банда ЗИГ ЗАГ» стала лидером топа зрительских симпатий, набрав 8,9 балла в рейтинге проекта в KION. Его премьера на платформе онлайн-кинотеатра состоялась 1 ноября.

Высокие оценки сериал получил и на «Кинопоиске» — 7,5 балла из 10 возможных, а также на «Кинотеатр.ру» — 8,2 из 10.

Ранее Теlegram-канал «Русское кино в топе» опубликовал пост, посвященный историческим сериалам, рассказывающим о трагедии блокадного Ленинграда.

В частности, авторы поста упомянули картину «Непобедимые», снятую в 1942 году в условиях блокады. Картина рассказывает о работе инженеров по выпуску нового танка.

Также речь идет о киноэпопее «Блокада», которую снимали уже в 70-е годы. В четырех полнометражных частях фильм показывает город в осаде и события на фронте.

Кроме того, в подборке говорится о фильме «Коридор Бессмертия» — о Шлиссельбургской магистрали, которая предназначалась для доставки в осажденный Ленинград продовольствия и военного снаряжения.