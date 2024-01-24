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Пятый сезон «Ведьмака» может стать последним

Redanian Intelligence: Netflix работает над сценарием пятого сезона «Ведьмака»

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Netflix

Стриминговый сервис Netflix возобновил работу над написанием сценария пятого и, возможно, последнего сезона «Ведьмака». Об этом сообщает портал Redanian Intelligence.

По данным издания, изначально стриминг планировал одновременно работать над четвертым и пятым сезонами проекта, однако задумке помешали забастовки сценаристов и актеров в США. Netflix возобновил работу над четверным сезоном сразу по окончании протестов, а к пятому вернулся только после рождественских праздников. Отмечается, что съемки предположительно последних эпизодов начнутся либо в конце 2024, либо в начале 2025 года.

20 декабря 2019 года на Netflix состоялся первый сезон фантастического сериала «Ведьма», основанный на произведениях Сапковского. В августе 2023 года стриминг отложил производство четвертого сезона шоу до 2024 года. По данным издания Radio Times, новые эпизоды увидят свет не раньше лета 2025-го.

В ноябре 2023 года писатель Анджей Сапковский признался в беседе с польским изданием Gazeta.pl, что новая книга из фэнтезийного цикла «Ведьмак» выйдет в Польше уже в конце 2024 года. При этом, уточнил он, в мировую продажу произведение поступит лишь в начале 2025 года. Сапковский не стал раскрывать деталей нового романа, также неизвестно название следующей части и точная дата выхода.

Ранее сообщалось, что восьмой сезон «Рика и Морти» выйдет в 2025 году.

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