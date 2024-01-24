Маркетплейсы перестали продавать «Наследие» Сорокина после критики активистов

Роман Владимира Сорокина «Наследие» убрали из каталогов онлайн-магазинов «Лабиринт», Ozon и Wildberries. Об этом сообщает «Афиша Daily».

Сейчас ни в одном из названных маркетплейсов нельзя найти произведение писателя по поиску. В тоже время издательство «Эксмо-АСТ», а также «Читай-город» и Book24, все еще продают «Наследие». При этом в последнем романа Сорокина уже нет в наличии.

22 января стало известно, что писатели и активисты потребовали проверить «Наследие» и издательство «АСТ» на пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ). В частности, обращение в СК подписала писательница и предпринимательница Ольга Ускова, которая называет «Наследие» «активной и талантливо написанной жесткой порнографией».

Она обратила внимание на то, что в книге демонстрируется насилие над детьми. Книгу просят проверить на пропаганду насилия над детьми, нетрадиционных отношений, смены пола и педофилии. Кроме того, по мнению Усковой, публикация вышедшей в 2023 году книги была неуместна во время СВО.

«Наследие» — третья и заключительная часть трилогии Сорокина о докторе Гарине. Сюжет финальной части разворачивается в постапокалиптическом и полном насилия мире, пережившем ядерную войну.

Ранее сообщалось, что Шарлота проверят на биполярное расстройство.