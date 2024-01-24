74-летний клавишник из «Yes» заявил о завершении гастрольной карьеры

Клавишник британского прог-коллектива «Yes» Рик Уэйкман признался, что предстоящий тур станет для него последним. Его слова передает онлайн-портал Loudersound.

«Я планирую включить в программу лучшее из того, что я делал в прошлом. Плюс несколько новых сюрпризов. Возможно, по этому случаю ко мне присоединится гость», — заявил Уэйкман.

74-летний музыкант признался, что всегда планировал закончить гастролировать к своему 77-летию. По словам клавишника, он не будет гастролировать ни в коллективе, ни сольно.

К группе «Yes» Уэйкман присоединился в 1971 году и прослужил коллективу до 2004 года. За это время он успел поучаствовать в записи восьми студийных альбомов группы. Помимо этого, Уэйкман работал с Дэвидом Боуи над пластинкой «Space Oddity», а также Элтоном Джоном и Кэтом Стивенсом. В 2021 году музыкант наградили званием командора Ордена Британской империи.

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