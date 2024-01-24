Лерчек о буллинге детей в школе из-за суда: «Вы что, бедные?»

Блогерша Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), как сверстники детей в школе отреагировали на следственные действия вокруг их семьи.

«Слава богу, все хорошо. Только одна девочка сказала Алисе: «Вы что, бедные? Почему не летаете отдыхать?» — вспомнила блогерша.

Она также поблагодарила следователей за то, что семье Чекалиных не пришлось находиться под домашним арестом. Она заявила, что благодаря этому смогла посетить все детские праздники, соревнования и линейку в школе.

Накануне Лерчек объяснила, по какой причине они с супругом Артемом не уплачивали ранее налоги. Чекалина заявила, что они «были глупыми и «слушали не тех людей». По словам блогерши, их семья уже признала все ошибки и полностью раскаялась, а своих фолловеров призвала быть внимательными с налоговыми платежами и не допускать задолженностей.

Некоторое время назад председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин доложил, что Валерия (Лерчек) и Артем Чекалины выплатили долг по налогам в размере 504 миллиона рублей. До этого было возбуждено два уголовных дела в отношении супругов.

Ранее сообщалось, что Блиновскую поместили в камеру на 20 человек.