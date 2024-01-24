Лолита рассказала, как проводит дни во время бойкота после вечеринки Ивлеевой

Певица Лолита в своем Telegram-канале заявила, что бойкот ее выступлений после скандала на вечеринке Насти Ивлеевой дал ей возможность провести больше времени с семьей.

«Каждый день я составляю план работы на сегодня. Иногда это даже что-то нелюбимое. Например, выйти в холод на улицу и гулять. Но мне надо прогуливать маму, а она тоже не любит гулять. 7:30 — подъем, дальше — в аптеку за лекарствами для членов семьи. Сейчас побегу договорюсь об анализе крови», — рассказала Лолита.

Она напомнила, что является приверженкой философии стоицизма. В связи с этим Лолита старается воспринимать негативные изменения в своей жизни с точки зрения позитива. Например, певица стала больше отдыхать, проводить время с семьей, а также посвящать время развитию и преодолению себя. Исполнительница подчеркнула, что не собирается впадать в уныние. Звезда хочет радовать фанатов позитивными публикациями, пока у нее нет возможности выступать для своих слушателей.

«Работа любого артиста — борьба за положительные эмоции зрителя. Поскольку из моей жизни ушли концерты и я не могу взять на себя эту функцию, то мне никто не мешает поддерживать эмоционально вас и обновлять себя на этой странице», — заключила Лолита.

Ранее Лолита рассказала, будет ли выступать за рубежом после отмены ее концертов в РФ.