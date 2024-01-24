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Лидия Федосеева-Шукшина отреагировала на новый брак бывшего мужа Бари Алибасова

Актриса Федосеева-Шукшина заявила, что не хочет слышать о новом браке Алибасова

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Дмитрий Коробейников/РИА Новости

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина в разговоре с NEWS.ru заявила, что не хочет ничего знать о новом браке своего бывшего мужа, продюсера Бари Алибасова.

«Ничего не хочу про это слышать, думать, понимать», — подчеркнула Федосеева-Шукшина.

Бари Алибасов рассказал о том, что женился на своей помощнице Елене, в программе «Центральное телевидение». Он отметил, что они «тихо» зарегистрировали брак, пышного торжества не было. Продюсер добавил, что после женитьбы стал регулярно питаться.

Новая жена Алибасова рассказала «Газете.Ru», что они состоят с продюсером в отношениях уже три года и быт «уже налажен». В связи с этим возлюбленные решили не устраивать пышного торжества на фоне ситуации в стране.

«Я понимаю, что такая ситуация, дети, которые болеют, о них же тоже нельзя забывать, правда? Поэтому это вообще не вариант торжества какого-то. Мы уже люди взрослые, внимание не хотели привлекать. Мы с Бари Каримовичем уже 3 года вместе, поэтому у нас уже быт налажен давным-давно», — говорила Елена.

Ранее сын Бари Алибасова признался, что не знал о свадьбе отца.

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